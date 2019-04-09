В Суперкубке Испании могут принять участие четыре клуба

Теги суперкубок испании

В Суперкубке Испании могут принять участие четыре клуба

С 2020 года Суперкубок Испании может изменить формат розыгрыша, сообщает Cadena Cope.

По сведениям издания, в розыгрыше турнира могут принять участие четыре команды. Сам турнир может пройти за пределами Испании.

Планируется, что в турнире сыграют два финалиста Кубка Испании, а также две команды, которые займут первое и второе места по итогам чемпионата Испании.

Напомним, что в этом сезоне Суперкубок Испании был разыгран в формате одного матча, в котором "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Марокко.

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