В Суперлиге прокомментировали решение Европейского парламента
Суперлига согласилась с правилами ЕС, но настаивает на том, что УЕФА - монополия.
Европейская суперлига поддерживает тезис Европейского парламента о "европейской спортивной модели, которая объединяет принципы солидарности, устойчивости, инклюзивности, открытого соревнования, спортивных достижений и справедливости", но отмечает, что УЕФА действует как монополист.
"Существует важный вопрос, который, однако, сегодня не рассматривался Европейским парламентом. Это необходимость обеспечить, чтобы все участники спортивного сектора Европейского Союза уважали его фундаментальные ценности и правовые рамки, подчиняясь юрисдикция его судов и трибуналов - в частности, в вопросах законодательства о конкуренции. Ни в одной из сфер деятельности Европейского союза не будут допустимы действия, такие как действия УЕФА, базирующегося в Швейцарии, за пределами Союза, который действует на основании монополии: в качестве единственного регулятора и организатора европейских соревнований, блокируя любые инициативы третьих лиц, которые конкурируют с его монополией".
По мнению Анаса Лаграри и Джона Хана, промоутеров Европейской Суперлиги, "европейский спорт и футбол в частности срочно нуждаются в защите от злоупотреблений, совершенных рядом игроков за пределами Европейского Союза, преследующих не связанные со спортом интересы. Такие, как использование футбольных клубов в качестве платформы для своих собственных интересов, нарушая при этом финансовый фэйр-плей и нанося ущерб устойчивости традиционного футбола".
"Основная цель Суперлиги состоит именно в том, чтобы защитить европейский футбол от таких злоупотреблений, обеспечить строгое соблюдение финансового фэйр-плей, гарантировать финансовую устойчивость клубов и установить прозрачную и эффективную систему управления для клубов, а не в интересах третьей стороны за пределами Европейского Союза, независимо от того, являются ли они государствами или нет, которые используют футбол для других целей".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18