В Суперлиге прокомментировали решение Европейского парламента

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В Суперлиге прокомментировали решение Европейского парламентаСуперлига согласилась с правилами ЕС, но настаивает на том, что УЕФА - монополия.

Европейская суперлига поддерживает тезис Европейского парламента о "европейской спортивной модели, которая объединяет принципы солидарности, устойчивости, инклюзивности, открытого соревнования, спортивных достижений и справедливости", но отмечает, что УЕФА действует как монополист. 

"Существует важный вопрос, который, однако, сегодня не рассматривался Европейским парламентом. Это необходимость обеспечить, чтобы все участники спортивного сектора Европейского Союза уважали его фундаментальные ценности и правовые рамки, подчиняясь юрисдикция его судов и трибуналов - в частности, в вопросах законодательства о конкуренции. Ни в одной из сфер деятельности Европейского союза не будут допустимы действия, такие как действия УЕФА, базирующегося в Швейцарии, за пределами Союза, который действует на основании монополии: в качестве единственного регулятора и организатора европейских соревнований, блокируя любые инициативы третьих лиц, которые конкурируют с его монополией".

По мнению Анаса Лаграри и Джона Хана, промоутеров Европейской Суперлиги, "европейский спорт и футбол в частности срочно нуждаются в защите от злоупотреблений, совершенных рядом игроков за пределами Европейского Союза, преследующих не связанные со спортом интересы. Такие, как использование футбольных клубов в качестве платформы для своих собственных интересов, нарушая при этом финансовый фэйр-плей и нанося ущерб устойчивости традиционного футбола".  

"Основная цель Суперлиги состоит именно в том, чтобы защитить европейский футбол от таких злоупотреблений, обеспечить строгое соблюдение финансового фэйр-плей, гарантировать финансовую устойчивость клубов и установить прозрачную и эффективную систему управления для клубов, а не в интересах третьей стороны за пределами Европейского Союза, независимо от того, являются ли они государствами или нет, которые используют футбол для других целей".

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