В Суперлигу попадут 6 клубов АПЛ

В европейской Суперлиге будут выступать 6 клубов АПЛ.

По сведениям The Times, в новом турнире будет 15 клубов на постоянной основе, а еще 5 будут попадать через квалификацию. Среди 15 постоянных членов будут 6 клубов АПЛ, в том числе "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, планируется пригласить "Милан" и "Реал". Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до 350 миллионов евро каждый.

Отмечается, что все клубы будут разделены на две группы по 10 команд каждая. За один сезон Суперлиги они сыграют по 18-23 матча.

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