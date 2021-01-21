В Суперлигу попадут 6 клубов АПЛ
В европейской Суперлиге будут выступать 6 клубов АПЛ.
По сведениям The Times, в новом турнире будет 15 клубов на постоянной основе, а еще 5 будут попадать через квалификацию. Среди 15 постоянных членов будут 6 клубов АПЛ, в том числе "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
Кроме того, планируется пригласить "Милан" и "Реал". Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до 350 миллионов евро каждый.
Отмечается, что все клубы будут разделены на две группы по 10 команд каждая. За один сезон Суперлиги они сыграют по 18-23 матча.
Читайте также: ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Клопп высказался о результатах "Ливерпуля"
-
В Суперлигу попадут 6 клубов АПЛ
-
Кокорин прокомментировал грядущий переход в "Фиорентину"
-
Паулу Соуза назначен новым главным тренером сборной Польши
-
Погба: "Манчестер Юнайтед" еще далек до трофея
-
Олег Иванов перешел в "Уфу"
-
Агуэро подтвердил, что заразился коронавирусом
-
IFFHS назвала Серию А лучшей лигой 2020 года
-
"Рома" рассматривает двух кандидатов на замену Фонсеки
-
Кокорин рассказал о конфликте с руководством "Спартака"
-
Аршавин назвал самого техничного российского футболиста
-
"Спартак" подтвердил переход Кокорина в "Фиорентину"
-
Чешская федерация футбола оспорила рекорд Роналду
-
Вратарь "Ньюпорт Каунти" попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он забил невероятный гол (видео)
-
У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020
-
Подольски заявил, что был близок к переходу в "Локомотив"
-
Массимо Каррера отказался от поста главного тренера сборной Польши
-
1
Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"
-
Кан поздравил Нойера с повторением своего рекорда
-
С 22 января спортивные арены в Москве смогут принять зрителей до 50% от вместимости
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18