В сверхрезультативном матче "Ганновер" и "Байер" победителя не определили

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В сверхрезультативном матче "Ганновер" и "Байер" победителя не определилиВ матче 17-го тура немецкой Бундеслиги "Ганновер" и леверкузенский "Байер" "расписали" мировую со счетом 4:4.

"Ганновер" - "Байер" - 4:4

Голы: Брандт, 11 - 0:1, Бебу, 12 - 1:1, Фуллкруг, 20 - 2:1 (пенальти), Мехмеди, 25 - 2:2, Клаус, 45 - 3:2, Бэйли, 47 - 3:3, Бэйли, 67 - 3:4, Корб, 83 - 4:4.

"Ганновер": Чаунер, Зорг (Беншоп, 75), Антон, Сане, Остжолек, Корб, Швеглер (Бакалож, 85), Фоссум, Клаус (Саренрен-Базее, 83), Бебу, Фуллкруг.

"Байер": Лено, Та, С. Бендер (Кор, 46), Ретсос, Хенрикс, Л. Бендер (Бэйли, 46), Хаверц, Мехмеди, Бельараби, Аларио, Брандт (Рамальо, 79).

Напомним, вчера дортмундская "Боруссия" обыграла "Хоффенхайм". | soccernews.ru

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2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
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