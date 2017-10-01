В сверхрезультативном матче "Лион" в меньшинстве не смог удержать победу над "Анжером"

Теги лионанжер

В сверхрезультативном матче "Лион" в меньшинстве не смог удержать победу над "Анжером"В матче 8-го тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде в меньшинстве не смог удержать преимущество в два мяча над "Анжером".

"Анжер" - "Лион" - 3:3

Голы: Диас, 5 - 0:1, Рафаэль, 30 - 1:1 (автогол), Диахаби, 38 - 1:2, Депай, 41 - 1:3, Экамби, 59 - 2:3, Траоре, 67 - 3:3.

"Лион": Лопеш, Рафаэль, Марсело, Диахаби, Менди, Ндомбеле (Ферри, 84), Тузар, Траоре (Корне, 55), Фекир, Депай, Диас (Морель, 55).

Удаление: Марсело, 50 ("Лион").

Напомним, ранее "Труа" обыграл "Сент-Этьен". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов