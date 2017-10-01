В сверхрезультативном матче "Лион" в меньшинстве не смог удержать победу над "Анжером"

В матче 8-го тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде в меньшинстве не смог удержать преимущество в два мяча над "Анжером".

"Анжер" - "Лион" - 3:3

Голы: Диас, 5 - 0:1, Рафаэль, 30 - 1:1 (автогол), Диахаби, 38 - 1:2, Депай, 41 - 1:3, Экамби, 59 - 2:3, Траоре, 67 - 3:3.

"Лион": Лопеш, Рафаэль, Марсело, Диахаби, Менди, Ндомбеле (Ферри, 84), Тузар, Траоре (Корне, 55), Фекир, Депай, Диас (Морель, 55).

Удаление: Марсело, 50 ("Лион").

Напомним, ранее "Труа" обыграл "Сент-Этьен". | soccernews.ru