В свое удовольствие: Израиль и Испанию ждет матч без турнирной мотивации

Израиль – Испания

Стадион: "Тедди" (Иерусалим, Израиль)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Крейг Томсон (Шотландия)

Последний игровой день в группе G не таит никаких вопросов. Сборная Испании уже получила прямую путевку на Чемпионат Мира в Россию, а вот израильтяне максимум могут взобраться лишь на третью строчку таблицы. То есть, матч абсолютно не имеет никакого турнирного значения, но, вот парадокс – выиграть в нем постараются обе команды. И на это есть ряд причин.

В текущем отборочном цикле команда Испании уже не сможет покорить планку максимального результата, ведь очки в матче с Италией на поле соперника были потеряны. Тем не менее, не приходится сомневаться, что в этой игре "Красная Фурия" выложится на полную, стараясь подтвердить свой высокий класс и роль лидера. В играх с участием Испании забито уже 38 голов. В среднем испанцы, на пару с соперниками, забивают более четырех голов за матч. С учетом того, что в этой игре, как и в уже сыгранном матче с албанцами накануне, ответственность за результат на испанцев не давит, подопечные Лопетеги точно сыграют в свое удовольствие. А разве можно достичь удовольствия без цели победить в матче?

Израиль в этом отборе не только не смог навязать борьбу Италии как второй по "успеваемости" команде группы, но и побороться даже за третью позицию с Албанией. А ведь казалось, что Израиль, хоть по рейтингу и значительно уступает албанцам и ни в каких финальных турнирах давно не участвовал (однажды получилось, но очень давно, почти полвека назад – речь о ЧМ-1970), по своему потенциалу и возможностям вроде как реально мог взять третью строчку... Но, увы. Коллектив Леви хорош в играх, когда выступает перед родной публикой – как ни крути, свои стены этой сборной действительно помогают. Да, в текущем отборе Израиль победил дома только Лихтенштейн, но во многом проигрывал как раз потому, что слишком увлекался атаками на ворота соперника…

Интересные факты противостояния Израиля и Испании:

Беспроигрышная серия Испании длится 13 игр

В последних 6 матчах Израиль одержал одну победу

В текущем отборе израильтяне обыграли только Лихтенштейн

В матче первого круга этих соперников Испания одержала крупную победу (4:1)

Ориентировочные составы на игру:

Израиль: Харуш – Эль-Хамид, Тиби, Бен-Хаим, Келтьенс, Давидзада, Натхо, Кабха, Меликсон, Рафаэлов, Хемед.

Испания: Де Хеа – Альба, Рамос, Начо, Аспиликуэта, Бускетс, Сауль, Коке, Иско, Асенсио, Мората.

Прогноз на матч Израиль – Испания:

Что может помешать обеим командам сыграть в зрелищный, открытый, футбол на встречных курсах? Правильно, ничего. Не менее важно и то, что в текущей квалификации и хозяева, и гости матчи, в которых было забито не менее трех голов за 90 минут, играли не раз. Так что ждем результативный футбол.

Букмекеры не верят в победу Израиля. На победу хозяев поля предлагается коэффициент в районе 10 баллов. На ничью дают в районе 5.10 баллов. А на успех испанцев только лишь 1.37.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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