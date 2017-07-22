В свое время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва"

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В свое время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва"

Юрий Белоус, исполняющий обязанности генерального менеджера ФК "Москва", сообщил каких футболистов в свое время мог приобрести клуб.

"Мы положили глаз на Тевеса, но потом узнали, что "Бавария" дает за него 20 миллионов. Переключились на Ди Марию. Переговоры вели в Торонто, там проходил молодежный чемпионат мира.

Готовы были заплатить 6 миллионов, сам Анхель тоже был не против. Но в последний момент появилась "Бенфика", которая предложила 8 миллионов. Перебить было сложно не только в плане денег, но и по статусу. Одно дело титулованные лиссабонцы, другое - непонятная холодная Москва" - приводят слова Белоуса российские СМИ.

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