В своем новом клубе Иньеста станет одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста принял решение сменить клубную прописку по окончанию текущего сезона.
Так, по сведениям Catalunya Radio, ближайшим летом 33-летний хавбек станет игроком китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Стороны уже практически достигли договоренности о будущем сотрудничестве. Оклад в новом клубе легенды "сине-гранатовых" составит 37 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Иньеста забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Барселону".
Напомним, ранее Иньеста намекнул на свой уход из "Барсы". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|31
|79
|2
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|31
|68
|3
|Валенсия
|31
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|31
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|Сельта Виго
|31
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|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Реал Сосьедад
|31
|37
|13
|Атлетик Бильбао
|30
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|Леганес
|31
|36
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
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|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
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|21
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