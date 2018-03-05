В связи со смертью Астори возбуждено уголовное дело

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В связи со смертью Астори возбуждено уголовное дело

Итальянская прокуратура возбудила уголовное дело в связи со смертью защитника "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает Football Italia.

По словам прокурора Удине Антонио Де Николо, производство открыто по подозрению в непредумышленном убийстве футболиста.

"Пока что подозреваемых нет. Мы проведём вскрытие, в ближайшее время станут известны результаты" - сказал прокурор.

Напомним, что Астори был найден мёртвым в воскресенье утром в гостиничном номере в Удине. По предварительным данным, капитан "Фиорентины" умер от остановки сердца естественного характера. | http://soccernews.ru

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