В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"
"Наполи" – "Лацио"
Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь, Италия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Лука Банти (Ливорно)
Центральным матчем 24-го тура итальянской Серии А будет поединок между "Наполи" и "Лацио". Команды соседствуют по турнирной таблице, однако между ними пропасть в 14 очков. Неаполитанцы ведут пока что равную борьбу за скудетто с "Ювентусом", тогда как римляне пытаются пробиться в Лигу чемпионов, сохраняя место в квартете. Букмекеры в этой паре на стороне будущих хозяев поля, которые отлично играют в родных стенах, но и "орлы" очень неплохо смотрятся в выездных матчах.
Подопечные Маурицио Сарри продолжают удерживать потенциальное лидерство в турнирной таблице чемпионата страны, набрав за 23 игровых дня 60 очков. Перед этим туром они на один балл опережали своего ближайшего преследователя – туринский "Ювентус", чемпиона последних лет в Италии. Однако "Старая Синьора" свою встречу выиграла, теперь очередь за "партенопейцами".
В прошлом туре "Наполи" обыграл на выезде "Беневенто" со счетом 2:0. По голу забили Мертенс и Гамшик. Это была седьмая подряд победа неаполитанцев в чемпионате и уже восемь поединков кряду они не проигрывают. На своем поле неаполитанцы потерпели всего одно поражение за 16 последних встреч при 12 победах и трех ничейных результатах. При этом в семи встречах на данном отрезке они оставляли собственные ворота в неприкосновенности.
"Лацио" перед этим туром занимает третье место, набрав 46 очков. Выше столичному клубу подняться, скорее всего, не удастся, он на 14 баллов отстает от предстоящего соперника. В то же время его ближайшие конкуренты – "Интер" и "Рома", буквально дышат в спину.
В прошедший понедельник "Лацио" проиграл на своем поле "Дженоа" со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в самом конце встречи. Это было второе подряд поражение "Бьянкоселести" после серии из трех побед. На выезде римляне в последнее время играли нестабильно и выиграли всего два из шести предыдущих матча при таком же количестве ничейных результатов и паре поражений. Правда, надо сказать, что за 17 последних матчей на чужом поле "орлы" всего один раз не забили ни одного гола, а в 13 встречах они забивали больше одного мяча.
В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Италии "Наполи" разгромил "Лацио" на его поле со счетом 4:1. Беспроигрышная серия неаполитанцев в противостоянии с римлянами насчитывает пять матчей, в четырех из которых южане побеждали, включая три крупные виктории. Стоит отметить, что в половине из 14 последних матчей между этими командами в чемпионате Италии забивалось больше трех голов.
Интересные факты противостояния "Наполи" и "Лацио":
"Наполи" не проигрывает "орлам" в пяти очных встречах кряду
Победная серия неаполитанцев длится 4 матча
В 3 крайних поединках "Лацио" проиграл дважды
"Наполи" дома в этом сезоне проиграл только "Ювентусу", одержав восемь побед в 11 играх
Ориентировочные составы на игру:
"Наполи": Рейна – Хюсай, Кулибали, Кирикеш, Руй, Жоржиньо, Хамшик, Аллан, Кальехон, Инсинье, Мертенс.
"Лацио": Стракоша – Уоллас, де Врей, Раду, Лейва, Пароло, Марушич, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто, Иммобиле.
Прогноз на матч "Наполи" – "Лацио":
Важнейший матч для обеих команд, потеря очков в нем может дорого стоить и тем, и другим. В последнее время "Лацио" с серьезными оппонентами успехов не добивался, забив "Милану" лишь гол за два матча, и не сумев распечатать ворота "Интера". "Наполи", по сравнению с прошлыми сезонами, все-таки добавил в обороне – в пяти последних турах неаполитанцы пропустили один мяч, да и в целом имеют самую надежную защиту чемпионата.
Фаворитом встречи букмекеры видят хозяев поля. На успех команды Маурицио Сарри средний коэффициент равен 1.65 баллов, в то время как победа "орлов" оценивается в 5.00 баллов. На ничью коэффициент равен 4,00 балла.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|24
|63
|2
|Ювентус
|24
|62
|3
|Лацио
|24
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Милан
|24
|38
|8
|Аталанта
|24
|37
|9
|Удинезе
|23
|33
|10
|Торино
|23
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Болонья
|23
|27
|13
|Дженоа
|23
|24
|14
|Кальяри
|23
|24
|15
|Кьево
|23
|22
|16
|Сассуоло
|23
|22
|17
|Кротоне
|24
|21
|18
|СПАЛ
|24
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
|23
|7