В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"

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В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"

"Наполи" – "Лацио" 

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Лука Банти (Ливорно)

Центральным матчем 24-го тура итальянской Серии А будет поединок между "Наполи" и "Лацио". Команды соседствуют по турнирной таблице, однако между ними пропасть в 14 очков. Неаполитанцы ведут пока что равную борьбу за скудетто с "Ювентусом", тогда как римляне пытаются пробиться в Лигу чемпионов, сохраняя место в квартете. Букмекеры в этой паре на стороне будущих хозяев поля, которые отлично играют в родных стенах, но и "орлы" очень неплохо смотрятся в выездных матчах. 

Подопечные Маурицио Сарри продолжают удерживать потенциальное лидерство в турнирной таблице чемпионата страны, набрав за 23 игровых дня 60 очков. Перед этим туром они на один балл опережали своего ближайшего преследователя – туринский "Ювентус", чемпиона последних лет в Италии. Однако "Старая Синьора" свою встречу выиграла, теперь очередь за "партенопейцами".   

В прошлом туре "Наполи" обыграл на выезде "Беневенто" со счетом 2:0. По голу забили Мертенс и Гамшик. Это была седьмая подряд победа неаполитанцев в чемпионате и уже восемь поединков кряду они не проигрывают. На своем поле неаполитанцы потерпели всего одно поражение за 16 последних встреч при 12 победах и трех ничейных результатах. При этом в семи встречах на данном отрезке они оставляли собственные ворота в неприкосновенности.

"Лацио" перед этим туром занимает третье место, набрав 46 очков. Выше столичному клубу подняться, скорее всего, не удастся, он на 14 баллов отстает от предстоящего соперника. В то же время его ближайшие конкуренты – "Интер" и "Рома", буквально дышат в спину.

В прошедший понедельник "Лацио" проиграл на своем поле "Дженоа" со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в самом конце встречи. Это было второе подряд поражение "Бьянкоселести" после серии из трех побед. На выезде римляне в последнее время играли нестабильно и выиграли всего два из шести предыдущих матча при таком же количестве ничейных результатов и паре поражений. Правда, надо сказать, что за 17 последних матчей на чужом поле "орлы" всего один раз не забили ни одного гола, а в 13 встречах они забивали больше одного мяча.

В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Италии "Наполи" разгромил "Лацио" на его поле со счетом 4:1. Беспроигрышная серия неаполитанцев в противостоянии с римлянами насчитывает пять матчей, в четырех из которых южане побеждали, включая три крупные виктории. Стоит отметить, что в половине из 14 последних матчей между этими командами в чемпионате Италии забивалось больше трех голов.

Интересные факты противостояния "Наполи" и "Лацио":

"Наполи" не проигрывает "орлам" в пяти очных встречах кряду

Победная серия неаполитанцев длится 4 матча 

В 3 крайних поединках "Лацио" проиграл дважды

"Наполи" дома в этом сезоне проиграл только "Ювентусу", одержав восемь побед в 11 играх

Ориентировочные составы на игру:

"Наполи": Рейна – Хюсай, Кулибали, Кирикеш, Руй, Жоржиньо, Хамшик, Аллан, Кальехон, Инсинье, Мертенс.

"Лацио": Стракоша – Уоллас, де Врей, Раду, Лейва, Пароло, Марушич, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто, Иммобиле.

Прогноз на матч "Наполи" – "Лацио":

Важнейший матч для обеих команд, потеря очков в нем может дорого стоить и тем, и другим. В последнее время "Лацио" с серьезными оппонентами успехов не добивался, забив "Милану" лишь гол за два матча, и не сумев распечатать ворота "Интера". "Наполи", по сравнению с прошлыми сезонами, все-таки добавил в обороне – в пяти последних  турах неаполитанцы пропустили один мяч, да и в целом имеют самую надежную защиту чемпионата. 

Фаворитом встречи букмекеры видят хозяев поля. На успех команды Маурицио Сарри средний коэффициент равен 1.65 баллов, в то время как победа "орлов" оценивается в 5.00 баллов. На ничью коэффициент равен 4,00 балла.    

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Лацио 24 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
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