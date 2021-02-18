В Тамбове хотят создать новый клуб. Планируется заявить его в ПФЛ в следующем сезоне

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В Тамбове хотят создать новый клуб. Планируется заявить его в ПФЛ в следующем сезонеНачальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов поделился планами создания нового футбольного клуба, который заявят в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне, сообщает "СЭ".

"Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у "Тамбова" и области не существует.

Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому "Тамбову", что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков", – заявил чиновник.

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 февраля, "Тамбов" может сняться с чемпионата России и национального Кубка.

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