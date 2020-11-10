В "Тамбове" назвали причину появления клубных долгов
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, из-за чего клуб не справляется со своими финансовыми обязательствами.
"Речь идёт о задержке платежей в связи с ситуацией с коронавирусом во всей стране. Только из-за этого. Знаю, что деньги на этот сезон нам подтвердили, они заложены. Не думаю, что кто-то что-то специально делает", - сказал Худяков.
Напомним, что в "Тамбове" в этом сезоне есть проблема долгов по зарплате. Кроме того, замороженной остаётся реконструкция домашнего стадиона команды.
По итогам 14 туров РПЛ тамбовчане занимают 13-е место в турнирной таблице с 12 очками в активе.
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