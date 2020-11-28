В "Тамбове" назвали размер долгов по зарплатам
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала, сколько денег клуб должен своим футболистам и тренерам.
"По зарплате больше 140 миллионов рублей. Руководство клуба усилиями спортивного директора Павла Худякова, а также за счёт продажи Владимира Обухова в "Ростов" закрыло долги по зарплате за летние месяцы перед игроками и тренерами. Плюс налоги, плюс контрагенты, многие из которых, кстати, идут навстречу, дают скидки, рассрочки, отсрочки.
Есть ещё офис. Там тоже долги перед людьми, которым нужно кормить семьи. Поэтому ситуация реально тяжёлая и неприятная. Что касается выхода из неё, думаю, наиболее реальными вариантами являются переезд клуба или объединение с какой-либо из команд. Это моё мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать", - заявила Коновалова.
"Тамбов" набрал 12 очков в 15 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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