В "Тамбове" не исключили подписание 37-летнего Быстрова
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о готовности полузащитника Владимира Быстрова бесплатно играть за команду до лета.
"Слышал о готовности Быстрова поиграть за "Тамбов" бесплатно, помочь нам. Что касается вероятности такого варианта, то, знаете, в нашей ситуации возможно всё. А так, тут должен решать главный тренер: если он ему подходит - позовём, конечно. Но прежде всего нужно провести с ним личную беседу, узнать, сколько он не тренировался, какой образ жизни вёл. Мы же в последнее время видели его только в телевизоре в качестве эксперта.
А чтобы дать оценку, нужно переговорить. Может, он вообще ничего не делал полтора, два года. Но в целом Володя очень хороший футболист, в своё время вообще был на отличном уровне. Так что приятно, что захотел пойти навстречу", - сказал Худяков.
Последним клубом 37-летнего Быстрова был "Тосно", за который он играл до конца 2017 года.
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