В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объёме
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о ситуации с задолженностью перед футболистами команды.
"Мы минимизировали расходы. Если мы доиграем чемпионат, получим 100 миллионов рублей, которые пойдут на погашение долгов. Мы уже получили 34 миллиона и раскидали их. Если бы мы не доиграли чемпионат, мы бы не получили денег вообще.
Все деньги, которые будут поступать, распределяют судебные приставы. Их в равных частях будут получать футболисты и работники клуба. До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50 процентах", - заявил Худяков.
Напомним, что зимой "Тамбов" едва не снялся с чемпионата России из-за финансовых проблем. Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, проиграв все матчи после перерыва в первенстве.
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