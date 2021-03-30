В "Тамбове" не собираются выплачивать долги по зарплате в полном объёме

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о ситуации с задолженностью перед футболистами команды.

"Мы минимизировали расходы. Если мы доиграем чемпионат, получим 100 миллионов рублей, которые пойдут на погашение долгов. Мы уже получили 34 миллиона и раскидали их. Если бы мы не доиграли чемпионат, мы бы не получили денег вообще.

Все деньги, которые будут поступать, распределяют судебные приставы. Их в равных частях будут получать футболисты и работники клуба. До конца никто не получит, разговоры идут хотя бы о 30-50 процентах", - заявил Худяков.

Напомним, что зимой "Тамбов" едва не снялся с чемпионата России из-за финансовых проблем. Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, проиграв все матчи после перерыва в первенстве.

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