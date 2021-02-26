В "Тамбове" огласили размер зарплат новичков команды

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, сколько клуб платит игрокам, подписанным этой зимой.

"Мы платим [арендованным игрокам] от 12500 до 12800 рублей, остальное платят их клубы. У тех ребят, которые пришли на контракт, зарплата не более 50 тысяч рублей", - сказал Худяков.

Напомним, что у клуба многомиллионные долги, в том числе перед футболистами, которые несколько месяцев не получили зарплату.

В турнирной таблице РПЛ "Тамбов" занимает последнее место с 13 очками в 19 турах.

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