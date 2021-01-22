В "Тамбове" опровергли снятие с РПЛ

Будущее футбольного клуба "Тамбов" остаётся неопределённым из-за серьёзных финансовых проблем.

Сегодня "Спорт-Экспресс" опубликовал письмо о снятии команды с РПЛ, подписанное генеральным директором Ольгой Коноваловой.

Однако спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков опроверг информацию об отказе от участия в чемпионате.

"Нет, это не так. Можете написать, что "Тамбов" не снимается с чемпионата. Это всё неправда", - сказал Худяков.

"Тамбов" ушёл на зимнюю паузу, занимая последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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