В "Тамбове" опровергли снятие с РПЛ
Будущее футбольного клуба "Тамбов" остаётся неопределённым из-за серьёзных финансовых проблем.
Сегодня "Спорт-Экспресс" опубликовал письмо о снятии команды с РПЛ, подписанное генеральным директором Ольгой Коноваловой.
Однако спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков опроверг информацию об отказе от участия в чемпионате.
"Нет, это не так. Можете написать, что "Тамбов" не снимается с чемпионата. Это всё неправда", - сказал Худяков.
"Тамбов" ушёл на зимнюю паузу, занимая последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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