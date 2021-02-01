В "Тамбове" осталось менее 11 футболистов перед возобновлением сезона

Состав "Тамбова" покинули большинство футболистов. В клубе осталось всего девять игроков перед возобновлением сезона, сообщает Sport24.

По сведениям издания, из девяти оставшихся игроков двое являются вратарями. Все остальные футболисты уже забрали свои документы. Причиной массового ухода являются многомесячные долги по зарплаты. Общая задолженность "Тамбова", включая долги по зарплате, составляет около 360 миллионов евро.

Несмотря на это, "Тамбов" рассчитывает доиграть сезон. После 19 туров клуб с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В 20-м туре тамбовский клуб должен дома сыграть с "Ротором".

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