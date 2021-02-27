В "Тамбове" отреагировали на слухи, что матч с "Ротором" был договорным
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков опроверг появившиеся догадки о договорном характере игры 20-го тура РПЛ против "Ротора".
Напомним, что тамбовчане выигрывали по итогам первого тайма, однако после перерыва пропустили три гола от волгоградцев.
Подозрения вызвала ранняя замена Артёма Архипова, который был одним из лучших на поле в составе "Тамбова", а также плохая игра защитника Зураба Гигашвили.
"Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе. Все эксперты должны понимать, что команду собрали неделю назад в раздевалке перед "Локомотивом". Команды готовились в разных условиях", - сказал Худяков.
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