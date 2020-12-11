В "Тамбове" подтвердили возможность дальнейшего бойкота матчей

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал ситуацию с невыплатой зарплат футболистам.

Напомним, что клуб испытывает финансовые трудности из-за отсутствия дотаций из бюджета, вследствие чего перед игроками накопились немалые долги.

В матче прошлого тура против "Спартака" ряд футболистов "Тамбова" отказались выходить на поле пока с ними не рассчитаются.

"Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит. Ситуация не меняется", - сказал Худяков.

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