В "Тамбове" подтвердили возможную аренду экс-форварда "Ювентуса"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил информацию о том, что клуб хочет арендовать экс-игрока "Ювентуса" Хан Кван Сона.

На данный момент, 21-летний футболист играет за катарский "Аль-Духайль".

"Нам его предлагали, мы рассматриваем его. Конкретно ничего не решили. Пока о возможности рано говорить, нам его предложили, как и кучу других футболистов. Мы пока не определились", - цитирует Худякова Sport24.

"Ювентус" арендовал футболиста в сентябре 2019 года. Игрок отыграл за молодежный состав туринцев 20 матчей и забил 1 гол.

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