В "Тамбове" прокомементировали информацию, что арбитры пили водку перед матчем с "Уралом"

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В "Тамбове" прокомементировали информацию, что арбитры пили водку перед матчем с "Уралом"Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что арбитры пили водку в ресторане менее, чем за сутки до матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:1).

"Понятия не имею, что там за видео появилось. Матч с "Уралом" арбитры отработали хорошо, никаких претензий к ним нет", - приводит слова Худякова "Чемпионат".

Напомним, что на 78-й минуте в штрафной "Урала" упал игрок "Тамбова", но главный арбитр Сергей Иванов не стал назначить пенальти.

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Российские арбитры пили водку в ресторане менее, чем за сутки до начала матча РПЛ

Российские арбитры пили водку в ресторане менее, чем за сутки до начала матча РПЛ

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