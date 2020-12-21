В "Тамбове" прокомементировали информацию, что арбитры пили водку перед матчем с "Уралом"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что арбитры пили водку в ресторане менее, чем за сутки до матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (1:1).



"Понятия не имею, что там за видео появилось. Матч с "Уралом" арбитры отработали хорошо, никаких претензий к ним нет", - приводит слова Худякова "Чемпионат".



Напомним, что на 78-й минуте в штрафной "Урала" упал игрок "Тамбова", но главный арбитр Сергей Иванов не стал назначить пенальти.



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