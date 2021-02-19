В "Тамбове" рассказали, при каких условиях у клуба не отберут лицензию
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прояснил ситуацию с возможным снятием команды с чемпионата и Кубка России.
"Сегодня комиссия РФС рассмотрит вопрос о лишении лицензии ФК "Тамбов". И такое решение будет принято, если мы не сыграем матч Кубка с "Локомотивом". Тогда будет лишение лицензии и снятие со всех турниров, в том числе и с чемпионата. Но сейчас ещё есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата.
Лига перечислит деньги клубу, и чемпионат завершится тем составом участников, которым начинался. С игроками мы сейчас находимся в диалоге. Делается всё для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно. И самое главное, нужно поблагодарить РФС и РПЛ за то, что эти организации принимают участие в решении проблемы и идут нам навстречу по всем вопросам", - сказал Худяков.
Напомним, что власти Тамбовской области публично отказались помогать клубу, дав понять, что имеющиеся долги не имеют отношения к региональному бюджету.
Не пропустите: В Тамбове хотят создать новый клуб. Планируется заявить его в ПФЛ в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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