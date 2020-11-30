В "Тамбове" высказались о возможном срыве матча 17-го тура РПЛ со "Спартаком"

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала о том, состоится ли матч со "Спартаком" на фоне протестов в команде.



Из-за финансовых проблем в клубе игроки бойкотируют предстоящий матч 17-го тура РПЛ с "красно-белыми".



"Ребята настроены очень серьёзно. У нас пока нет решения относительно того, будет ли матч со "Спартаком" или нет. Но мы постараемся найти какой-то компромисс. Надеюсь, что всё будет хорошо. Перед началом сезона были достигнуты договорённости с местными властями о финансировании и сроках выплат, но на сегодняшний день эти обещания не выполняются, клуб не получил ни одного рубля. Ситуация довольно тяжёлая.

Переезд в другой город? Другого выхода для команды я не вижу. Клуб РПЛ не может существовать в Тамбове, тут даже нет стадиона. Такого, который бы отвечал регламенту. Только переезд может оставить команду в элите. На протяжении тех почти двух лет, что стадион стали реконструировать, визуально ничего не происходит", - цитирует Коновалову "Матч ТВ".

Матч "Спартак" - "Тамбов" состоится 5 декабря в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 16 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. "Тамбов" с 12 очками находится на 14-й позиции.

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