В "Тамбове" высказались о возможном срыве матча 17-го тура РПЛ со "Спартаком"
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала о том, состоится ли матч со "Спартаком" на фоне протестов в команде.
Из-за финансовых проблем в клубе игроки бойкотируют предстоящий матч 17-го тура РПЛ с "красно-белыми".
"Ребята настроены очень серьёзно. У нас пока нет решения относительно того, будет ли матч со "Спартаком" или нет. Но мы постараемся найти какой-то компромисс. Надеюсь, что всё будет хорошо. Перед началом сезона были достигнуты договорённости с местными властями о финансировании и сроках выплат, но на сегодняшний день эти обещания не выполняются, клуб не получил ни одного рубля. Ситуация довольно тяжёлая.
Переезд в другой город? Другого выхода для команды я не вижу. Клуб РПЛ не может существовать в Тамбове, тут даже нет стадиона. Такого, который бы отвечал регламенту. Только переезд может оставить команду в элите. На протяжении тех почти двух лет, что стадион стали реконструировать, визуально ничего не происходит", - цитирует Коновалову "Матч ТВ".
Матч "Спартак" - "Тамбов" состоится 5 декабря в Москве на стадионе "Открытие Арена". После 16 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. "Тамбов" с 12 очками находится на 14-й позиции.
Не пропустите: Московский "Спартак" показал, как главный тренер пнул своего подопечного. | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play
-
У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус
-
Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев
-
У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией"
-
Де Брюйне близок к подписанию 5-летнего контракта с "Ман Сити"
Лента новостей
-
Мюллер, Боатенг и Хуммельс могут вернуться в сборную Германии
-
Симеоне высказался о состоянии Суареса
-
"Барселона" просит не наказывать Месси за поступок в память о Диего Марадоне
-
Д. Комбаров: "Устройте Дзюбе и Соболеву баттл или челлендж, пусть выяснят, кто техничнее"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Ротором"
-
"Локомотив" оштрафован на крупную сумму за нарушение регламента УЕФА Return to play
-
Стало известно, кто обслужит матч "Брюгге" - "Зенит" в Лиге Чемпионов
-
У главного тренера "Ференцвароша" Реброва подозрение на коронавирус
-
"Лестер" в домашнем матче АПЛ проиграл "Фулхэму"
-
"Торино" и "Сампдория" не смогли выявить победителя в матче Серии А
-
Флик перед матчем с "Атлетико" назвал сильные стороны мадридцев
-
У Суареса снова положительный тест на коронавирус. Он может пропустить матч ЛЧ с "Баварией"
-
В "Тамбове" высказались о возможном срыве матча 17-го тура РПЛ со "Спартаком"
-
Де Брюйне близок к подписанию 5-летнего контракта с "Ман Сити"
-
Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч ЛЧ с "Атлетико"
-
Стало известно, когда в "Барселоне" пройдут выборы президента
-
ПСЖ подписал контракт с 18-летним воспитанником
-
Главный тренер "Зальцбурга": "Локомотив" уверенно играет в обороне по счету"
-
Зидан высказался о травме Азара
-
"Ювентус" намерен летом выкупить Морату у "Ателтико"