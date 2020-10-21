В "Тамбове" выявлено четыре случая заражения коронавирусом

"Тамбов" сообщил РПЛ о четырех случаях заражения коронавирусом в молодежной команде.

Положительные тесты на Covid-19 сдали три игрока и один сотрудник клуба. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Все заболевшие отправлены в карантин под наблюдение врачей. В команде пройдут контрольные тестирования.

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