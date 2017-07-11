В течение ближайших нескольких часов "Барселона" подпишет Витиньо

В течение ближайших нескольких часов каталонская "Барселона" подпишет полузащитника бразильского "Палмейраса" Витиньо.

Как информирует Mundo Deportivo, 19-летний хавбек уже прибыл в Испанию. Ожидается, что уже сегодня он подпишет личное соглашение с "сине-гранатовыми". Переход перспективного бразильца в "Барсу" состоится на правах аренды сроком до конца текущего года, после чего каталонский гранд сможет выкупить контракт Витиньо за 14 миллионов евро - 12 миллионов одним платежом и еще 2 миллиона в виде различных бонусов.

Напомним, Перес может сорвать еще один возможный трансфер "Барселоны". | soccernews.ru