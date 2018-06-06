В течение ближайших нескольких часов "Манчестер Сити" пополнится первым летним новичком

В течение ближайших нескольких часов "Манчестер Сити" пополнится своим первым летним новичком, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, первым подписантом "горожан" в текущее трансферное окно станет полузащитник "Наполи" Жоржиньо. Трансфер 26-летнего хавбека обойдется "Сити" в 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Наполи".

Напомним, агент Жоржиньо рассказал о ходе переговоров с "Манчестер Сити". | soccernews.ru