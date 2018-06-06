В течение ближайших нескольких часов "Манчестер Сити" пополнится первым летним новичком

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В течение ближайших нескольких часов "Манчестер Сити" пополнится первым летним новичкомВ течение ближайших нескольких часов "Манчестер Сити" пополнится своим первым летним новичком, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, первым подписантом "горожан" в текущее трансферное окно станет полузащитник "Наполи" Жоржиньо. Трансфер 26-летнего хавбека обойдется "Сити" в 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Жоржиньо забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 39 матчах за "Наполи".

Напомним, агент Жоржиньо рассказал о ходе переговоров с "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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