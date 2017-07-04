В течение ближайших нескольких часов "Реал" намерен перехватить Себальоса у "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонабетисдани себальос

В течение ближайших нескольких часов "Реал" намерен перехватить Себальоса у "Барселоны"Мадридский "Реал" рассчитывает перехватить у каталонской "Барселоны" полузащитника севильского "Бетиса" Дани Себальоса.

Как информирует AS, представители королевского клуба уже отправились в столицу Андалусии, дабы сегодня достичь соглашения с "бело-зелеными" о продаже 20-летнего хавбека. Чтобы исключить возможность перехода футболиста в стан "сине-гранатовых" "сливочные" даже будут готовы заплатить больше, нежели 15 миллионов евро, которые требует за своего игрока "Бетис". После согласования всех деталей предстоящей сделки "Реал" намерен убедить и самого Себальоса перебраться в Мадрид.

Напомним, Себальос сделал выбор между "Барселоной" и "Реалом". | soccernews.ru

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