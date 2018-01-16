В течение ближайших нескольких дней "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками

В течение ближайших нескольких дней каталонская "Барселона" намерена расстаться сразу с тремя своими игроками.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассчитывают отпустить защитника Алейша Видаля, полузащитника Рафинью Алькантару и вингера Жерара Деулофеу. Первый должен присоединиться к "Севилье", второй - к миланскому "Интеру", а третий - к "Наполи".

Напомним, "Барселона" отклонила предложение "Интера" по Рафинье. | soccernews.ru