В течение ближайших нескольких дней "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками

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В течение ближайших нескольких дней "Барселона" намерена расстаться с тремя игрокамиВ течение ближайших нескольких дней каталонская "Барселона" намерена расстаться сразу с тремя  своими игроками.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассчитывают отпустить защитника Алейша Видаля, полузащитника Рафинью Алькантару и вингера Жерара Деулофеу. Первый должен присоединиться к "Севилье", второй - к миланскому "Интеру", а третий - к "Наполи".

Напомним, "Барселона" отклонила предложение "Интера" по Рафинье. | soccernews.ru

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