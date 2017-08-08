В течение дня "Барселона" намерена договориться по двум мегатрансферам

В течение сегодняшнего дня каталонская "Барселона" намерена договориться по двум мегатрансферам, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, представители "сине-гранатовых" в лице генерального директора клуба Оскара Грау и его помощников сначала отправились в Дортмунд, чтобы обсудить с "Боруссией" условия возможного перехода в свой клуб вингера "шмелей" Усмана Дембеле, а уже во второй половине дня вылетели в Англию, дабы согласовать покупку полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Результаты поездки руководства "Барсы" пока остаются неизвестными.

Напомним, Коутиньо попросил Клоппа отпустить его в "Барселону". | soccernews.ru