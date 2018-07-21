В текущее межсезонье "Барселона" планирует подписать еще двух игроков

В текущее межсезонье каталонская "Барселона" планирует подписать еще двух игроков, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" рассчитывают приобрести двух футболистов в середину поля. Всего среди потенциальных кандидатов на переезд на "Камп Ноу" в клубе рассматривается шесть претендентов. Однако наиболее предпочтительными для каталонцев видятся варианты с покупкой Френки де Йонга ("Аякс"), Адриана Рабьо (ПСЖ) и Виллиана ("Челси").

Напомним, параллельно "Барселона" работает над трансфером игрока сборной Сенегала. | soccernews.ru