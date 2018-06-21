В текущее межсезонье ПСЖ не будет делать громких трансферов

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В текущее межсезонье ПСЖ не будет делать громких трансферовВ текущее межсезонье ПСЖ не будет делать громких приобретений, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям издания, в настоящее время парижане активно работают над тем, чтобы привести свои финансовые показатели в соответствие с требованиями УЕФА, которые подразумевают продажу игроков на сумму в 70 миллионов евро. Учитывая это обстоятельство клуб вряд ли будет готов тратить на новые трансферы суммы свыше 100 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ хочет купить игрока из Ла Лиги. | soccernews.ru

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