В текущее трансферное окно "Барселона" может потерять сразу восемь своих игроков

Теги барселонаиван ракитичсерхи роберто

В текущее трансферное окно "Барселона" может потерять сразу восемь своих игроковВ текущее трансферное окно каталонская "Барселона" может потерять сразу восемь своих игроков, информирует испанская пресса.

Так, "сине-гранатовых" могут покинуть защитник Томас Вермален, полузащитники Серхи Сампер, Иван Ракитич, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Арда Туран, Рафинья Алькантара и вингер Мунир Эль-Хаддади. Судьба ряда из этих футболистов зависит от входящих трансферов "Барсы" в оставшуюся часть лета.

Напомним, "Барселона" может согласиться на продажу Серхи Роберто. | soccernews.ru

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