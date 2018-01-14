В текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" уже потерял больше очков, чем за весь прошлый сезон

В текущем розыгрыше Ла Лиги мадридский "Реал" уже потерял больше очков, чем за весь прошлый чемпионат.

Так, в нынешнем сезоне в высшем испанском дивизионе королевский клуб уже не досчитался 22-х очков. За весь же прошлый чемпионат, когда подопечные Зинедина Зидана выиграли чемпионский титул, "сливочные" потеряли только 21 зачетный балл.

Напомним, Зидан не теряет веры в "Реал". | soccernews.ru