В текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" уже потерял больше очков, чем за весь прошлый сезон

Теги реал мадридзинедин зидан

В текущем розыгрыше Ла Лиги "Реал" уже потерял больше очков, чем за весь прошлый сезонВ текущем розыгрыше Ла Лиги мадридский "Реал" уже потерял больше очков, чем за весь прошлый чемпионат.

Так, в нынешнем сезоне в высшем испанском дивизионе королевский клуб уже не досчитался 22-х очков. За весь же прошлый чемпионат, когда подопечные Зинедина Зидана выиграли чемпионский титул, "сливочные" потеряли только 21 зачетный балл.

Напомним, Зидан не теряет веры в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов