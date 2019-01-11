В текущем сезоне "Барселона" пропустила четыре гола от экс-игроков "Реала"

В первом матче 1/8 финала Кубка Короля "Леванте" на своём поле обыграл "Барселону" со счётом 2:1.

Победный гол в этом матче в свой актив записал форвард "лягушек" Борха Майораль.

Как сообщает Opta, Майораль стал четвёртым бывшим игроком "Реала", которому удалось поразить ворота "Барселоны" в текущем сезоне.

Ранее "блауграну" также огорчали Пабло Сарабия ("Севилья"), Эсекьэль Гарай ("Валенсия") и Серхио Каналес ("Бетис").

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