В текущем сезоне Лиги 1 ПСЖ проиграл столько же домашних матчей, сколько за семь предыдущих чемпионатов

ПСЖ потерпел четвёртое домашнее поражение в чемпионате Франции сезона 2020/21.

В воскресенье вечером подопечные Маурисио Почеттино на своём поле уступили "Нанту" со счётом 1:2.

Текущий розыгрыш Лиги 1 стал аномальным для парижан - они проиграли в родных стенах столько же матчей, сколько за семь предыдущих чемпионатов.

ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 29 турах 60 очков.

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