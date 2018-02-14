В текущем сезоне "Манчестер Сити" одержал больше побед, нежели за весь прошлый сезон

В текущем сезоне английский "Манчестер Сити" одержал больше побед, нежели за весь прошлый сезон.

Так, выигрыш в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов у швейцарского "Базеля" стал для "горожан" 34-м с августа прошлого года. За весь же сезон 2016/2017 подопечные Хосепа Гвардиолы одержали "только" 33 "виктории".

Напомним, "Манчестер Сити" разгромил "Базель" со счетом 4:0. | soccernews.ru