В текущем сезоне Роналду опережает Месси в средней результативности

Теги криштиану роналдулионель месси

В текущем сезоне Роналду опережает Месси в средней результативностиВ текущем сезоне форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду опережает своего извечного конкурента из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в средней результативности.

Так, в активе португальского бомбардира значится 25 забитых мячей в 29 играх за свой клуб, что составляет в среднем 0,86 гола за матч. Этот же показатель у аргентинца равняется 0,71 голу за матч - 27 забитых мячей в 38 играх.

Напомним, Роналду призвал Зидана убрать Бензема из основного состава. | soccernews.ru

комментарии
Михаил

По системе гол+пас Месси впереди) Он же не просто замыкает, как Роналду

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Фанат РМ

Что, Гномик, съел?!!

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