В текущем сезоне Роналду опережает Месси в средней результативности

В текущем сезоне форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду опережает своего извечного конкурента из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в средней результативности.

Так, в активе португальского бомбардира значится 25 забитых мячей в 29 играх за свой клуб, что составляет в среднем 0,86 гола за матч. Этот же показатель у аргентинца равняется 0,71 голу за матч - 27 забитых мячей в 38 играх.

Напомним, Роналду призвал Зидана убрать Бензема из основного состава. | soccernews.ru