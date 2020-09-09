В "Томи" отреагировали на новость о переговорах с Александром Кержаковым
Руководство "Томи" отреагировали на новость о том, что старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков может возглавить томский клуб.
"Никто "железно" ни о чем не договаривался. Это пока непроверенные слухи. Я даже не могу сказать, ведутся ли переговоры, у нас пока нет комментариев от генерального директора. Мы так же, как и вы, смотрим новости и видим слухи, но конкретики нет", - цитирует источник в клубе News.ru.
Ранее сам специалист заявил, что переговоры ведутся.
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