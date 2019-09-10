В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А - девять футболистов "Ювентуса"

Сразу девять футболистов "Ювентуса" вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков итальянской Серии А, сообщает Gazzetta dello Sport.

Больше всех получает нападающий туринского клуба Криштиану Роналду, зарплата которого составляет 31 миллион евро в год. Вторым идет защитник туринцев Маттейс де Лигт с окладом в восемь миллионов в год. В первую тройку также вошел форвард "Интера" Ромелу Лукаку - 7,5 миллионов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А выглядит так:

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 31 миллион евро в год

2. Маттейс де Лигт ("Ювентус") - 8 (плюс четыре миллиона в виде бонусов)

3. Ромелу Лукаку ("Интер") - 7,5 (+1,5)

4. Гонсало Игуаин ("Ювентус") - 7,5

5. Пауло Дибала ("Ювентус") - 7,3

6. Адриен Рабьо ("Ювентус") - 7 (+2)

7. Аарон Рэмзи ("Ювентус") - 7

8. Миралем Пьянич ("Ювентус") - 6,5

9. Дуглас Коста ("Ювентус") - 6

10. Марио Манджукич ("Ювентус") - 6

Стоит отметить, что по шесть миллионов в год также получают Сами Хедира ("Ювентус"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Джанлуиджи Доннарумма ("Милан").

Не пропустите: "Ювентус" определился с будущим Игуаина. | http://soccernews.ru