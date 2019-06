В топ-3 голов Лиги Наций вошли три гола Роналду

УЕФА определил лучшие голы Лиги Наций-2019.

Так, первые три места заняли голы капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которые он забил в ворота Швейцарии.

⚽️ @SOCARofficial Goal of the Tournament ⚽️



Agree with the order?#NationsLeague pic.twitter.com/16m7LKRqy1