В топ-3 голов Лиги Наций вошли три гола Роналду
УЕФА определил лучшие голы Лиги Наций-2019.
Так, первые три места заняли голы капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которые он забил в ворота Швейцарии.
⚽️ @SOCARofficial Goal of the Tournament ⚽️— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 10 июня 2019 г.
Agree with the order?#NationsLeague pic.twitter.com/16m7LKRqy1
Напомним, что Португалия одолела в финале Нидерланды (1:0). В минувшем розыгрыше турнира Роналду забил три гола в двух матчах.
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|3
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|Группа 3
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|О
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|Косово
|6
|14
|2
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|Фарерские острова
|6
|5
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|Мальта
|6
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|6
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|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
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|6
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