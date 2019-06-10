В топ-3 голов Лиги Наций вошли три гола Роналду

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В топ-3 голов Лиги Наций вошли три гола Роналду

УЕФА определил лучшие голы Лиги Наций-2019.

Так, первые три места заняли голы капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которые он забил в ворота Швейцарии.

Напомним, что Португалия одолела в финале Нидерланды (1:0). В минувшем розыгрыше турнира Роналду забил три гола в двух матчах.

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