В топ-3 голов Лиги Наций вошли три гола Роналду

УЕФА определил лучшие голы Лиги Наций-2019.

Так, первые три места заняли голы капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которые он забил в ворота Швейцарии.

Напомним, что Португалия одолела в финале Нидерланды (1:0). В минувшем розыгрыше турнира Роналду забил три гола в двух матчах.

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