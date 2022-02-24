В топ-3 лучших бомбардиров АПЛ входят только игроки "Ливерпуля"

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В топ-3 лучших бомбардиров АПЛ входят только игроки "Ливерпуля"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Футболисты "Ливерпуля" занимают первые три места в списке лучших голеадоров сезона английской Премьер-лиги.

Первую строчку занимает Мохамед Салах, вторую - Диогу Жота, третью - Садио Мане.

Египтянин отличился 19 раз в 24 матчах АПЛ, португалец - 12 раз в 23 матчах, сенегалец - 11 раз в 23 матчах.

По итогам 26 туров "Ливерпуль" занимает второе место в таблице лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 3 очка.

Не пропустите: "Ливерпуль" - лидер АПЛ по заработанным пенальти. | http://soccernews.ru
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