В топ-5 чемпионатах Европы осталось всего два клуба, которые выиграли все матчи в текущем сезоне
В рамках 6-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Челси".
Так, подопечные Юргена Клоппа выиграли все шесть матчей в чемпионате. Еще одним клубом, победившим во всех играх чемпионата, является "Интер", который вчера одолел "Милан".
Отметим, что оба клуба возглавляют турнирные таблицы своих лиг. Напомним, что "Интер" в этом сезоне тренирует Антонио Конте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1