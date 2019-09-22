В топ-5 чемпионатах Европы осталось всего два клуба, которые выиграли все матчи в текущем сезоне

В рамках 6-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Челси".

Так, подопечные Юргена Клоппа выиграли все шесть матчей в чемпионате. Еще одним клубом, победившим во всех играх чемпионата, является "Интер", который вчера одолел "Милан".

Отметим, что оба клуба возглавляют турнирные таблицы своих лиг. Напомним, что "Интер" в этом сезоне тренирует Антонио Конте.

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