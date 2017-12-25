В топ-5 европейских чемпионатах осталось только две команды, не проигрывающих со старта сезона

В топ-5 европейских чемпионатах осталось только две команды, которые со старта сезона не проиграли еще ни одной игры.

Так, в английской Премьер-Лиги более чем уверенные результаты демонстрирует "Манчестер Сити", одержавший в 18 играх 17 побед при 1 ничьей, а в испанской Ла Лиге каталонская "Барселона" выиграла 13 матчей из 16 при 3 ничьих.

Напомним, Гвардиола высказался о будущем Агуэро. | soccernews.ru