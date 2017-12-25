В топ-5 европейских чемпионатах осталось только две команды, не проигрывающих со старта сезона

Теги барселонаманчестер сити

В топ-5 европейских чемпионатах осталось только две команды, не проигрывающих со старта сезонаВ топ-5 европейских чемпионатах осталось только две команды, которые со старта сезона не проиграли еще ни одной игры.

Так, в английской Премьер-Лиги более чем уверенные результаты демонстрирует "Манчестер Сити", одержавший в 18 играх 17 побед при 1 ничьей, а в испанской Ла Лиге каталонская "Барселона" выиграла 13 матчей из 16 при 3 ничьих.

Напомним, Гвардиола высказался о будущем Агуэро. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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