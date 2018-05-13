В топ-5 европейских лигах осталось только четыре клуба, которые никогда не вылетали из высшего дивизиона

После вылета "Гамбурга" из Бундеслиги в топ-5 европейских чемпионатах осталось только четыре клуба, которые никогда не покидали высший дивизион.

Как сообщает AS, этими уникальными командами являются "Атлетик" из Бильбао, миланский "Интер", мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Напомним, что вылет "Гамбурга" спровоцировал беспорядки на трибунах домашнего стадиона "красноштанников". | http://soccernews.ru