В топ-5 европейских лигах осталось только четыре клуба, которые никогда не вылетали из высшего дивизиона

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В топ-5 европейских лигах осталось только четыре клуба, которые никогда не вылетали из высшего дивизиона

После вылета "Гамбурга" из Бундеслиги в топ-5 европейских чемпионатах осталось только четыре клуба, которые никогда не покидали высший дивизион.

Как сообщает AS, этими уникальными командами являются "Атлетик" из Бильбао, миланский "Интер", мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Напомним, что вылет "Гамбурга" спровоцировал беспорядки на трибунах домашнего стадиона "красноштанников". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
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