В "Торино" оценили возможность продажи Белотти в "Ювентус"
Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен
Президент "Торино" Урбано Кайро заявил, что он никогда не продаст нападающего Андреа Белотти в "Ювентус".
"Переход Белотти в "Ювентус" невозможен. Они не делали мне предложение, но даже если бы оно последовало, то я бы отказал. Трансфер в "Ювентус" не состоится никогда в жизни!" - приводит слова Кайро Calciomercato.
Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет "Рома".
В минувшем сезоне 27-летний Белотти провел за "Торино" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.
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|26
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17