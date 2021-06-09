В "Торино" оценили возможность продажи Белотти в "Ювентус"

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В "Торино" оценили возможность продажи Белотти в "Ювентус"

Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен

Президент "Торино" Урбано Кайро заявил, что он никогда не продаст нападающего Андреа Белотти в "Ювентус".

"Переход Белотти в "Ювентус" невозможен. Они не делали мне предложение, но даже если бы оно последовало, то я бы отказал. Трансфер в "Ювентус" не состоится никогда в жизни!" - приводит слова Кайро Calciomercato.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет "Рома".

В минувшем сезоне 27-летний Белотти провел за "Торино" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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