В "Торино" отреагировали на слухи о желании арендовать Алексея Миранчука

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В "Торино" отреагировали на слухи о желании арендовать Алексея Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти опроверг информацию о возможном переходе в клуб полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что "быки" намерены взять в аренду россиянина во время зимнего трансферного окна.

"Это всё слухи. Мы не обсуждаем с "Аталантой" вариант аренды Миранчука, таких разговоров нет", – сказал Ваньяти.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Не пропустите: Мостовой высказался о положении Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
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