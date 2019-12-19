В "Тоттенхэме" не исключили возвращения Почеттино
Президент "Тоттенхэм Хотспур" Даниэль Леви заявил, что он не исключает возвращения в клуб бывшего главного тренера Маурисио Почеттино.
"За годы совместной работы у нас с Маурисио сложились особенные отношения. Я не хотел его увольнять. Но таковы правила игры, ничего личного. Я уверен, что он вернется к работу став более сильнее и возглавит топ-клуб.
Я допускаю, что когда-нибудь он вернуться в "Тоттенхэм". Мы благодарны ему за фантастическую работу в клубе", - приводит слова Леви Evening Standard.
47-летний Почеттино тренировал "Тоттенхэм" на протяжении пяти лет. В ноябре аргентинский специалист был уволен после серии неудовлетворительных результатов. Его преемником стал португалец Жозе Моуринью.
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