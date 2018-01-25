В "Тоттенхэме" обеспокоены неудачными выступлениями "Реала"

Руководство лондонского "Тоттенхэма" обеспокоено неудачными выступлениями мадридского "Реала" в текущем сезоне.

Так, по сведениям Estadio Deportivo, в стане "шпор" опасаются, что провальный сезон в исполнении "сливочных" вынудить их босса Флорентино Переса следующим летом принимать кардинальные решения по составу своей команды. Одними из них могут стать попытки заполучить главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и его ведущего бомбардира Харри Кейна. Ввиду этого, руководство лондонского клуба планирует продлить контракты со своими наставником и нападающим.

Напомним, Моуринью прокомментировал неудачные выступления "Реала". | soccernews.ru