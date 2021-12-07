В "Тоттенхэме" произошла вспышка коронавируса

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В "Тоттенхэме" произошла вспышка коронавируса

СМИ узнали о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в лондонском "Тоттенхэме".

По информации Mirror, положительный тест на COVID-19 сдали шесть представителей столичного клуба.

Вспышка заболеваемости произошла в стане "шпор" в преддверии матча Лиги Конференций против "Ренна".

Игра состоится в четверг, 9 декабря, в 23.00 по московскому времени.

Не пропустите: "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с основным голкипером. | http://soccernews.ru
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